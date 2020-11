Philipp Rössel von Checkout Charlie erklärt den Unterschied zwischen Black Friday und Cyber Monday. Raphael Knecht

Darum gehts Am Freitag konnten Schweizer Händler hohe Umsätze verzeichnen.

Mit dem Cyber Monday folgt bereits der nächste Aktionstag.

Händler verkaufen vor allem Saisonware mit Rabatt.

Kaum ist der Black Friday vorbei, beginnt bereits die Cyber Week. Was ist der Unterschied und braucht es wirklich noch mehr Rabatttage? Philipp Rössel, der als Schweiz-Chef von Checkout Charlie die Aktionen im Auge behält und auch für 20-Minuten-Leser Coupons bereitstellt, gibt im Interview Antwort:

Herr Rössel, wie verlief der Black Friday 2020 in der Schweiz?

Es war ein unglaublich umsatzstarker Black Friday. Anhand der Erfahrung am Singles’ Day und unserer Zahlen rechne ich für die Schweiz mit einem Gesamtumsatz von mindestens 150 Millionen Franken am Black Friday. Der von uns gemessene Warenumsatz war neunmal so hoch wie an einem normalen Freitag, und es gab fast siebenmal so viele Transaktionen.

Das sagen die Schnäppchenjäger zum diesjährigen Black Friday. 20 Minuten

Was war anders dieses Jahr?

Im Vergleich zu 2019 waren die Warenkörbe etwas kleiner: Pro Kauf waren es bei uns 140 Franken. Im Vorjahr lag der Wert bei 180 Franken. Das könnte daran liegen, dass die Aktionen länger dauerten. Viele Händler starteten früher, und viele Aktionen liefen auch übers Wochenende oder sogar bis in die Cyber Week hinein. Vielleicht haben die Leute ihre Einkäufe auf mehrere Tage verteilt.

Überlastete Shops Das war der Black Friday 2020 Dieses Jahr verlagerte sich der Black Friday noch stärker ins Onlinegeschäft als in den vergangenen Jahren. Händler meldeten eine stark erhöhte Nachfrage. Konkrete Umsatzzahlen nennen die Anbieter zwar nicht. Aber von Brack.ch bis Digitec Galaxus meldeten praktisch alle grossen Schweizer Händler am Freitag höhere Frequenzen. Bei Interdiscount spricht man von zehnfachen Besucherzahlen im Onlineshop. Der Store der Coop-Tochter war wegen des Ansturms am Vormittag kurzzeitig überlastet. Bei Fust gab es ähnliche Probleme.

Wie wichtig ist nun die Cyber Week?

Der Cyber Monday kommt nicht an den Black Friday ran, was die Bedeutung angeht. Viele Anbieter haben teils am Cyber Monday noch die gleichen Angebote wie in der Black Week. Der Cyber Monday war ja ursprünglich als Online-Pendant zum Black Friday ins Leben gerufen worden. Aber mittlerweile findet die Black Week ebenfalls sehr stark online statt und ist somit fürs Onlineshopping mindestens genauso relevant wie die Cyber Week.

Wieso gibt es die Cyber Week überhaupt noch?

Einerseits zieht sie die Black Week in die Länge. Andererseits nutzen Händler die Cyber Week, um Lager zu leeren. Am Cyber Monday gibts oft etwas mehr Rabatt auf Saisonware – also Produkte, deren Nachfolger schon in den Regalen stehen. Das alte Zeug muss irgendwie raus. Das ist vor allem bei den Elektronikhändlern so.

Warum gerade die Elektronikhändler?

Besonders im Technikbereich erscheinen gegen Ende November viele neue Produkte. Das beste Beispiel ist die Playstation 5 – die kommt natürlich pünktlich vor Weihnachten. Aber die alten Geräte sollen ja nach Möglichkeit auch noch verkauft werden. Darum gewähren die Händler Rabatte. Gerade bei teuren Produkten wie etwa Fernsehern können Kunden teils grosse Beträge sparen und entscheiden sich dann auch mal für ein älteres Modell.

Werden Händler nicht zu Rabattschleudern?

Wenn man eine vernünftige Preispolitik betreibt, wird man nicht als Rabattschleuder wahrgenommen. Die Händler versuchen Saisonware loszuwerden. Im umsatzstärksten vierten Quartal ist es üblich, dass man mit Aktionen die Verkäufe noch einmal ankurbelt. Das sind sich die Konsumenten gewöhnt. Kritisch wird es erst, wenn man regelmässig oder wochenlang das Gesamtsortiment rabattiert.