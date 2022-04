Abstimmung vom 15. Mai : Darum geht es bei der Frontex-Vorlage

Die Gegner werfen der Frontex Mitverantwortung an «Gewalt, Elend und Tod» an Europas Aussengrenzen vor. Auch sei sie an Menschenrechtsverletzungen beteiligt.

Doch die Frontex steht in der Kritik. Immer wieder bemängeln Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen die illegalen Pushbacks, also Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Aussengrenzen, bei denen die Frontex wegschaue. Auf die Kritik folgte wiederholt die Forderung, der Frontex-Chef, Fabrice Leggeri, solle zurücktreten. Am Freitag hat er dann seinen Rücktritt angeboten.