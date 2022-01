Abstimmung vom 13. Februar – Darum geht es bei der Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung»

Rund 27 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer rauchten 2017. Das gilt als Gesundheitsrisiko: 9 ’ 500 Todesfälle sind jährlich auf das Rauchen zurückzuführen. Dadurch entstehen jedes Jahr Gesundheitskosten in Milliardenhöhe, argumentieren die Initianten von « Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung » . Um Minderjährige vom Tabak fernzuhalten und um Folgekosten vorzubeugen, fordern sie ein Verbot von Tabakwerbung an Orten, die Minderjährigen zugänglich sind. Denn Werbung begünstige, dass Kinder und Jugendliche anfangen zu rauchen, sagen die Initianten. Die Wahlberechtigten stimmen am 13. Februar über die Initiative ab.

Wer ist dafür und wer ist dagegen?

Was wollen die Befürworter?

Welche Massnahmen sieht das Tabakwerbeverbot vor?

Nach Annahme der Initiative würde Tabakwerbung überall dort verboten, wo Kinder und Jugendliche zugegen sind. Also beispielsweise im Kino, in und an öffentlichen Verkehrsmitteln, in und an öffentlichen Gebäuden, auf Sportplätzen sowie auf Sportveranstaltungen. Weiterhin untersagt wäre Werbung bei Sponsoringevents, in Inseraten in der Presse, im Internet sowie am Kiosk. Erlaubt wären hingegen Mailings und die Abgabe von Flyern an Erwachsene.