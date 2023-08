USA: Trump in Washington in vier Punkten angeklagt

1 / 4 Der ehemalige US-Präsident wird im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol in insgesamt vier Punkten angeklagt. Hier spricht er bei einer Veranstaltung in seinem eigenen Golfclub im Juni 2023. AFP Nachdem klar war, dass Trump die Wahl verloren hatte, rief er seine Anhänger dazu auf, die offizielle Bekanntmachung des Wahlergebnisses zu behindern – mit einem Sturm auf das Capitol. AFP Viele von ihnen wurden unter anderem bereits wegen Behinderung eines offiziellen Verfahrens angeklagt oder verurteilt. Vor allem Jake Angeli (Mitte), Mitglied von QAnon, erlangte dadurch internationale Bekanntheit. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuss. AFP

Darum gehts Donald Trump behauptet bis heute, ihm seien die US-Präsidentschaftswahlen 2020 «gestohlen worden».

Wegen diverser Vergehen rund um die Wahl steht er nun in Washington vor Gericht.

Er selbst weist die Schuld von sich.

Jahrelang hat Donald Trump behauptet, er sei bei der Präsidentschaftswahl 2020 um seinen Sieg betrogen worden. In Wahrheit war Trump derjenige, der versucht hat, zu betrügen – das schildert die Staatsanwaltschaft in einer am Dienstag veröffentlichten umfangreichen Anklageschrift. Trump habe sich verzweifelt an die Macht geklammert. Die von Sonderstaatsanwalt Jack Smith erhobene Anklage stützt sich auf Aussagen von Trumps Beratern, Anwälten des Weissen Hauses und anderen Mitgliedern seines inneren Kreises, die ihm wiederholt gesagt hätten, dass kein Betrug vorliege.

Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass der Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für die Wahl 2024 angeklagt wird. Trump sagt, er habe nichts Falsches getan, und beschuldigt Smith und das Justizministerium, seiner Kampagne für 2024 schaden zu wollen.

Was wird Trump vorgeworfen?

Die Anklage umfasst vier Punkte: Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zum Betrug an den USA sowie Verschwörung, um andere an der Ausübung ihrer verfassungsmässigen Rechte zu hindern.

Der Punkt Behinderung eines offiziellen Verfahrens kann mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Der Vorwurf bezieht sich auf die Kongresssitzung am 6. Januar 2021, in der die Stimmen der Wahlleute ausgezählt werden sollten, um Biden als offiziellen Wahlsieger zu bestätigen. Dieser Vorwurf wurde auch gegen Hunderte der mehr als 1000 Personen erhoben, die im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom 6. Januar angeklagt waren, darunter Mitglieder der rechtsextremen Gruppen Oath Keepers und Proud Boys. Mehr als 100 Personen wurden bereits verurteilt oder haben sich vor Gericht schuldig bekannt.

Auf Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens stehen ebenfalls bis zu 20 Jahre Haft.

Der Straftatbestand der Verschwörung zum Betrug an den USA, der mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft wird, macht es zu einem Verbrechen, sich mit einer anderen Person zusammenzutun, um die Regierung in die Irre zu führen. Laut Anklage gab es ein Komplott und wochenlange Bemühungen, Druck auf Abgeordnete sowie andere, die offiziell mit der Organisation der Wahl zu tun hatten, auszuüben.

Als der 6. Januar näher rückte, setzten Trump und seine Verbündeten demnach Vizepräsident Mike Pence unter Druck, bestimmte Wahlstimmen abzulehnen. Als dies nicht gelang, habe der ehemalige Präsident seine Anhänger angewiesen, zum Capitol zu gehen, um die Bestätigung der Wahl durch den Kongress zu behindern, so die Anklage.

Wie geht es weiter?

Der Fall wurde vor dem Bundesgericht in Washington eingereicht, wo Trump am Donnerstag zum ersten Mal erscheinen soll. Seit mehr als zwei Jahren verhandeln die Richter dort – in Sichtweite des Capitols – die Fälle von Hunderten von Trump-Anhängern, die beschuldigt werden, an den Ausschreitungen vom 6. Januar 2021 beteiligt gewesen zu sein.

Trump hat angedeutet, dass seine Verteidigung zumindest teilweise auf der Argumentation beruhen könnte, er habe wirklich geglaubt, die Wahl sei «gestohlen» worden. In einem Social-Media-Post schrieb er kürzlich: «Ich habe das Recht, gegen eine Wahl zu protestieren, von der ich fest überzeugt bin, dass sie gefälscht und gestohlen wurde, so wie es die Demokraten 2016 gegen mich getan haben und wie es viele andere im Laufe der Zeit getan haben.»

Die Staatsanwälte haben aber eine beträchtliche Menge an Beweisen zusammengetragen, die zeigen, dass Trump immer wieder mitgeteilt wurde, dass er verloren hat. Trump «wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass seine Behauptungen unwahr sind – oft von den Menschen, auf die er sich in wichtigen Angelegenheiten verlassen hat und die die Fakten am besten kennen», heisst es in der Anklageschrift. Trump habe «die Wahrheit absichtlich ignoriert».

Weitere Verfahren gegen Trump

Trump soll zudem im März 2024 in dem New Yorker Verfahren um mögliche Schweigegeldzahlungen während des Wahlkampfs 2016 und im Mai in Florida wegen geheimer Dokumente, die in seinem Anwesen Mar-a-Lago gefunden wurden, vor Gericht stehen.

