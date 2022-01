Abstimmung vom 13. Februar – Darum geht es beim Mediengesetz

Die Werbeeinnahmen der Medien nahmen in den letzten Jahren ab. Dadurch kam es beispielsweise zu Entlassungen.

Weil viele Medien in den letzten Jahren mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten, will der Bundesrat ihnen mit einem Massnahmenpaket respektive dem Mediengesetz unter die Arme greifen.

Die Einnahmen der Medien sind in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen. In Folge sind mehrere Dutzend Zeitungen eingegangen oder mussten zusammengelegt werden. Das zeigen Daten des Bundes. Vor allem Regionalzeitungen und -radios sind davon betroffen. Das schwäche die regionale Berichterstattung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga, in deren Zuständigkeitsbereich die Medien fallen.