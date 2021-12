Verbreitete Verschwörungstheorie - Darum gehts bei der Satanisten-Dok des SRF

Am Dienstag publizierte das SRF eine Dok über eine Verschwörungstheorie zu rituellem Missbrauch . Dabei sollen organisierte satanistische Zirkel Kinder rituell misshandeln. Dabei würden auch Menschen geopfert, Blut getrunken und es komme zu Kannibalismus. Es zeigt sich: Personen aus Opferhilfe, Psychiatrie, Lehrerschaft und der Polizei glauben an diese Erzählung.

So etwa Oberarzt Matthias Kollmann, Leiter der Traumastation der Clienia Littenheid in St. Gallen. Er zeigt sich überzeugt, dass es rituellen satanistischen Missbrauch in der Schweiz gibt: «Da gibt es alle Grausamkeiten, die Menschen ersinnen können.» Auch Traumatherapeutin Regula Schwager von der Opferhilfeorganisation Castagna glaubt daran. Sie spricht von Tier- und Menschenopfern und von einer reichen Oberschicht, die für die Teilnahme bei den Kindesmisshandlungen viel Geld zahlen würde. Castagna ist vom Kanton Zürich offiziell anerkannt und erhält jährlich über eine halbe Million Franken an Steuergeldern.