Darum gehts Verschiedene Kantone haben die Ausbreitung des Coronavirus nicht bremsen können.

Am Freitag drohten nationale Massnahmen, blieben die Kantone tatenlos, sagt Rainer Schweizer, emeritierter Professor für Staatsrecht an der Universität St. Gallen.

Warum müssen die Kantone schnell handeln?

Der Bundesrat stellte den Kantonen am Freitag ein Ultimatum. Verschlechtere sich die Lage oder stagniere sie auf hohem Niveau, müssten die Kantone sofort handeln und strengere Massnahmen beschliessen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Sollten die Kantone auf Verschärfungen verzichten, wird der Bundesrat am Dienstag eine Zwischenbeurteilung vornehmen und am Freitag strengere Massnahmen beschliessen.

Welche Kantone sind dem Appell bereits gefolgt?

Der Kanton Schaffhausen reagierte am schnellsten. Seit heute Montag sind Sportanlagen, Museen, Kinos und Theater geschlossen. Für Veranstaltungen gilt neu eine Obergrenze von 15 Personen. Zu Hause dürfen sich zudem nur noch 10 Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten treffen.

Welche Kantone verschärfen die Massnahmen – und welche nicht?

Der Kanton Zürich und der Kanton Tessin sollen die Schraube bald anziehen. «Wir sind bereit, ab morgen neue Massnahmen zu ergreifen», sagte Norman Gobbi (Lega), Präsident der Tessiner Kantonsregierung, am Sonntag zu RSI. Im Kanton Thurgau erläutern die Behörden laut dem St. Galler Tagblatt an einer Pressekonferenz am Montagnachmittag das weitere Vorgehen.

Der Kanton Aargau hingegen verkündete an einer Medienkonferenz am Montag, vorerst keine zusätzlichen Massnahmen zu ergreifen. Über allfällige weitere Massnahmen wolle der Kanton Aargau am Donnerstagmorgen informieren, sagte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP). Zunächst wolle man abwarten, wie andere Kantone reagierten. Auf die Frage, ob das nicht passiv wirke, antwortete er: «Es ist mir eigentlich egal, wie das wirkt.»

Was droht, wenn die Kantone bis am Freitag tatenlos bleiben?

«Dann wird der Bundesrat nationale Verschärfungen beschliessen», sagt Rainer Schweizer, emeritierter Professor für Staatsrecht an der Universität St. Gallen. Dass der Bundesrat lediglich in säumigen Kantonen die Schraube anziehen werde, sei unwahrscheinlich. «In der Schweizer Staatspraxis sind lokale Massnahmen im Namen des Bundesrats nicht üblich.» Selbst wenn ein einzelner Kanton einen Missstand zeige, könne der Bundesrat diesen nur bitten, sich bundesrechtskonform zu verhalten. «Aber er pflegt, ihm keine Massnahmen aufzuerlegen.»

Warum sollen die Kantone schon vor Freitag die Schraube anziehen?

Aus Fairness gegenüber den anderen Kantonen, findet Schweizer: «Ansonsten führen die Egoismen bestimmter Kantone dazu, dass auch Kantone mit tiefen Infektionszahlen noch härter gegen das Virus vorgehen müssen.»

Kann der Bundesrat die Kantone entmachten?

In der Schweiz herrscht seit Juni die besondere Lage gemäss Epidemiegesetz. Die Kantone haben ein stärkeres Mitspracherecht als in der ersten Welle. Damit bestehen Massnahmen, die national gelten und andere, die sich kantonal unterscheiden. Um nationale Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der Kantone zu beschliessen, müsste der Bundesrat wieder die «ausserordentliche Lage» ausrufen.

Wie gut haben die Kantone die Ansteckungszahlen im Griff?