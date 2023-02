Schweizer Export: In den USA gibts über 20 Städte, die Genf heissen – weisst du, wieso?

Eine der bekanntesten «Schweizer Städte» in den USA ist New Glarus im Bundesstaat Wisconsin.

Die Schweizer Botschaft in den USA schreibt zu ihrem Tweet: «Wusstest du, dass es über 20 Ortschaften in den USA gibt, die den Namen Genf tragen, nach der Schweizer Stadt am Genfersee? Insgesamt gibt es Hunderte Orte, die aufgrund der Auswanderer im 18. und 19. Jahrhundert Schweizer Namen tragen.»

In einem Blog des Schweizer Nationalmuseums schreibt der Historiker und Autor Benedikt Meyer: «Im 19. Jahrhundert verliessen immer mehr Menschen die Schweiz. Hunger und Armut trieben sie über den Ozean in ein Land voller neuer Hoffnungen: Amerika.»

New Bern und New Glarus

Die wohl bekannteste «Stadt» ist New Glarus, im US-Bundesstaat Wisconsin. Der Ort hat etwas mehr als 2000 Einwohner und wurde 1845 von 150 Einwanderern gegründet. Es gibt immer noch zahlreiche Restaurants, die Schweizer Nationalgerichte wie Rösti und Raclette anbieten. In den USA gilt das Städtchen sogar als Touristendestination.

Die grösste Stadt mit Schweizer Namen in den Staaten ist New Bern in North Carolina. Die Stadt zählt rund 30’000 Einwohner, es hat sogar ein Gebäude, das dem «Zytgloggenturm» in der Schweizer Hauptstadt nachempfunden ist.