Zwar setzen viele Onlineshops laut eigenen Angaben auf nachhaltig hergestellte Produkte. Gemäss der Umfrage bei 227 Händlern stammen im Schnitt 52 Prozent aller Produkte in den hiesigen Internet-Stores aus umweltschonenden Quellen.

In Supermärkten findet man mittlerweile fast in jedem Gestell Produkte, die auf ihrer Verpackung auf eine umweltschonende Produktion und faire Arbeitsbedingungen hinweisen.

Laut einer Umfrage sind in Schweizer Onlineshops 52 Prozent der Artikel nachhaltig hergestellt.

Das Thema Nachhaltigkeit boomt. In Supermärkten findet man mittlerweile fast in jedem Gestell Produkte, die auf ihrer Verpackung auf eine umweltschonende Produktion und faire Arbeitsbedingungen hinweisen. Für Konsumenten ist es oft schwierig, sich in diesem Label-Dschungel zurechtzufinden.