Darum gibts schon im September Lebkuchen zu kaufen

Manche können d en Herbst kaum erwarten. Die Herbstboots und dicken Pullover halten Einzug in den Kleidersc h rank und Lebkuchen, Spekulatius und Marzipan in die Schweizer Supermärkte. Endlich! Andere schütteln einfach nur ratlos den Kopf , wenn sie das Angebot im Laden sehen. Wieso werden Weihnach t s s üssigkeiten bereits jetzt angeboten? Gibts die Produkte irgendwie jedes Jahr noch früher? Und kauft das überhaupt schon irgendwer ?

Herbst- statt Weihnachtsgebäck

Die Antwort ist einfach: Im Herbst laufen Lebkuchen nicht unter dem Thema Weihnachten, sondern gelten als Herbst- oder sogenanntes Chilbi-Sortiment. Die Migros biete dieses ihren Kundinnen und Kunden « seit Jahren » und jeweils ab Anfang September a n: « Das süsse Herbstsortiment besteht insbesondere aus Magenbrot, gebrannten Mandeln, kleinen mit Schokolade überzogenen herzförmigen Lebkuchen, Tirggel oder Elisenkuchen » , so Tristan Cerf, Mediensprecher der Migros. « Das eigentliche Weihnachtsgeschäft mit bunten Schokoladenkugeln, Guetzli und den typischen Weihnachtssüssigkeiten sowie den Weihnachtsdekorationsartikeln beginnt später » .

Auch bei Coop wird das klassische Gebäck der Weihnachtszeit als Herbstgebäck v ermarktet , das jeweils « grundsätzlich ab Anfang September » in d en Regale n zu finden ist . Für das Unternehmen sei wichtig, dass die Kundinnen und Kunden die Wahl hätten und so früher oder später Herbst- und Weihnachtsspezialitäten einkaufen könnten, s agt Melanie Grüter, Mediensprecherin bei Coop.

Kundschaft schätzt die Lebkuchen im Herbst

Und diese scheinen tatsächlich bereits im September Lust auf die weihnachtlichen Süssigkeiten zu haben: « Wir verzeichnen ein Kundenbedürfnis und die Nachfrage stimmt » . Am Kundenbedürfnis orientiert sich auch Aldi Suisse mit seiner Sortimentsgestaltung: « Unsere Kundschaft schätzt die Saisonangebote, entsprechend zufrieden sind wir mit der Nachfrage » , lässt die Medienstelle von Aldi verkünden.

Beim Aldi wird das Herbstgebäck als Auftakt für die Weihnachtssaison verstanden : « Die Ware trifft nicht zeitgleich ein, denn unser Weihnachtssortiment wird gestaffelt in den Verkauf gebracht – daher beginnen wir unter anderem mit Herbstgebäck » , s o das Statement des Discounters . « Im Laufe der Saison kommen dann weitere Produkte in den Verkauf – so folgen etwa Adventskalender erst später » .