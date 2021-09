YB gegen Atalanta Bergamo – 800 Young Boys Fans in Zivil gekleidet

Dafür war auch das Schiedsrichter-Trio in der Altstadt unterwegs.

In Bergamo gibt es aktuell keine YB-Party, die Berner Fans sind zivil gekleidet.

800 YB-Anhänger werden am Mittwochabend im Gewiss Stadium erwartet. Von der Berner Champions-League-Euphorie ist in der Altstadt von Bergamo aber kaum etwas zu sehen. Vereinzelt ein YB-Schal, ein T-Shirt oder schwarzgelbe Socken – die grosse Berner Warm-up-Party sucht man im mittelalterlichen Stadtteil «Città alta» aber vergebens.

Dabei wären eigentlich zahlreiche YB-Anhänger unterwegs, der Grossteil davon allerdings in «zivil». «Die Fanarbeit hat im Vorfeld empfohlen, gewisse Stadtteile in Fankleidung zu meiden», sagt YB-Fan Silvan zu 20 Minuten. «Hier in der Altstadt ist das aber kein Problem.»