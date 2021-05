Keine Einigung mit Brüssel - Darum ging es im Rahmenabkommen - und deshalb ist es gescheitert

Der Bundesrat sei sich bewusst, dass das Nichtzustandekommen des Abkommens auch mit Nachteilen verbunden ist. Die EU hat beispielsweise immer wieder erklärt, dass sie ohne institutionelles Abkommen keine neuen Marktzugangsabkommen abschliessen will.

Wie das Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz in Zukunft aussieht, ist derzeit noch unklar.

Vor allem beim Lohnschutz und bei der Unionsbürgerrichtlinie gäbe es weiterhin substanzielle Differenzen, so der Bundesrat.

Der Traum vom gemeinsamen Abkommen mit der Europäischen Union (EU) ist definitiv geplatzt. Das liess der Bundesrat am Mittwoch verkünden. Das institutionelle Abkommen hätte das Verhältnis Schweiz-EU in grundsätzlicher Weise verändert (siehe Box).

Mehr als 120 Verträge

Für die Schweiz ist die EU einer der wichtigsten Handelspartner. 70 Prozent der Schweizer Importe stammen aus der EU und 52 Prozent der Schweizer Exporte gehen in die EU. «Die EU ist der mit Abstand wichtigste Markt für die exportorientierte Schweizer Industrie», schreibt die Mission der Schweiz bei der Europäischen Union. In über 120 Verträgen zwischen der EU und der Schweiz wird der gegenseitige Austausch geregelt. Das Rahmenabkommen betrifft nur deren fünf: die Abkommen über Personenfreizügigkeit, Landverkehr, Luftverkehr, technische Handelshemmnisse und das Agrarabkommen. In diesen Bereichen sollte ein Rahmenabkommen unter anderem die Rechtsprechung regeln.