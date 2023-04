Ostern: Darum haben diese Bibeli dieses Jahr keinen Auftritt

1 / 5 Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat die Gültigkeit der Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe bis Ende April 2023 verlängert. Natur- und Tierpark Goldau In diesem Winter ist im Kanton Schwyz ein weiterer Fall von Vogelgrippe bestätigt worden. Natur- und Tierpark Goldau Mitte März wurden am Obersee in der Region Lachen drei tote Möwen aufgefunden. Bei einem der drei Tiere wurde das Vogelgrippevirus nachgewiesen. 20min/Community

Darum gehts: Im März 2023 hat der Bund nach vermehrten Fällen in der Schweiz die Präventionsmassnahmen gegen die Vogelgrippe verlängert.

Und Mitte März wurde im Kanton Schwyz eine Möwe gefunden, die an der Vogelgrippe verendet war.

Die Präventionmassnahmen konzentrieren sich hauptsächlich auf den Schutz von Geflügel. Es sollte nicht mit Wildvögeln in Kontakt kommen.

Ähnlich sieht die Vorsorge im Tierpark Goldau aus.

Nachdem das Vogelgrippevirus im November 2022 auf einem Hobbybetrieb bei Winterthur nachgewiesen worden war, verhängte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) Massnahmen zur Eindämmung des Virus. Diese Präventions- und Eindämmungsmassnahmen betreffen vor allem Geflügel, das wegen des möglichen Kontakts mit Wildvögeln, welche die Vogelgrippe übertragen könnten, nicht mehr ins Freie gelassen werden dürfen. Die Alternative ist, dass Geflügel nur in einem Auslauf ins Freie darf, welcher den Kontakt der Tiere mit Wildvögeln verhindert.

Das BLV hat noch im März beschlossen, die Massnahmen bis mindestens am 30. April zu verlängern. Auch in der Zentralschweiz gab es Fälle von Vogelgrippe. Wie man Vögel vor dem Virus schützen kann, erklärt Martin Wehrle, Kurator und Tierarzt des Natur- und Tierparks Goldau. Die Hühner werden vor einer Ansteckung geschützt, indem sie in einem Stall mit überdeckter Voliere gehalten werden. Wehrle: «Die Wildvögel sind weniger anfällig für das Virus und sie können auch nicht spezifisch geschützt werden.» Was den Tierpark betrifft, so könnten etwa vorbeifliegende Wildvögel potenzielle Überträger sein.

Im Kanton Schwyz wurden einige Möwen durch die Vogelgrippe getötet

Neben dem ersten Fall in Winterthur traten in diesem Winter mehrere weitere Fälle auf, darunter ist eine Gruppe schwarzer Schwäne, die in einer Tierhaltung im Kanton Zürich angesteckt wurden. «Einen derart starken Anstieg der Fallzahlen hat es zu dieser Jahreszeit in der Schweiz noch nie gegeben. Dies deutet auf eine neue Seuchensituation hin», teilte der Kanton Luzern mit.

Dennoch ist die Situation in der Zentralschweiz laut Wehrle nicht dramatisch: «Es gibt keinen Vogelgrippe-Notstand in der Zentralschweiz. Meines Wissens gibt es in letzter Zeit nur einen einzigen bestätigten Fall im Kanton Schwyz».

Welche ist deine Lieblingsvogelart? Ich bin ein Fan von grossen Greifvögeln wie Adlern und Falken. Ich mag kleine Vögel wie Rotkehlchen und Nachtigallen sehr. Sie sind einfach zu süss. Ich finde Wasservögel sehr faszinierend. Was könnte schöner sein als ein majestätischer Schwan? Ich mag Vögel überhaupt nicht.

Angesteckte Hühner müssen getötet werden

Gefährlich wird es, wenn ein Geflügeltier infiziert ist, da es in engem Kontakt mit anderen Tieren lebt und leicht eine epidemische Situation auslösen könnte. «Deswegen müssen Geflügeltiere, bei denen die Vogelgrippe diagnostiziert wurde, sofort geschlachtet werden», erklärt Wehrle. Anders verhalte es sich bei Vögel, die sich nicht in Gruppen aufhalten, wie beispielsweise vorbeiziehende Wildvögel.

Dies erklärt die vom BLV erlassenen Präventions- und Schutzmassnahmen, die bis Ende April verlängert worden sind. Diese konzentrieren sich hauptsächlich darauf, dass Geflügel keinen Freilauf erhält. Als Folge dieser Massnahmen hat das Naturmuseum Luzern sogar beschlossen, seine jährliche Osterkükenausstellung abzusagen. «Wir hätten sehr gern auch wieder Bibeli gehabt», sagt Lena Deflorin, Leiterin Vermittlung vom Naturmuseum Luzern. «Die Vogelgrippe macht uns leider einen Strich durch die Rechnung, aber wir haben in jedem Fall ein buntes Familienprogramm im Angebot».

