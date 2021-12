Schwangerschaftsabbrüche – Abtreibungsgegner haben in der Schweiz weniger Chancen

Ihre Anliegen haben in der Schweiz einen schweren Stand: «Marsch fürs Läbe» in Zürich, September 2021.

«US-Recht ist sehr liberal»

In der Schweiz haben Abtreibungsgegner weniger Chancen, glauben Experten. «In den USA tobt um das Abtreibungsrecht seit Jahrzehnten ein riesiger Kulturkampf», sagt Journalistin Priscilla Imboden, die als SRF-Korrespondentin in Kalifornien gelebt hat. Auch deshalb, weil das amerikanische Abtreibungsrecht liberaler als in praktisch allen anderen Ländern sei.

Die schweizerische Regelung mit der zwölfwöchigen Frist sei damit verglichen restriktiv. «Bei uns ist der Schwangerschaftsabbruch anders als in den USA gar kein Thema, ausser in religiösen Kreisen. Diese spielen aber in der Politik hierzulande eine weniger grosse Rolle als in den USA.»