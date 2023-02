E-Auto-Ladestation: Was können Mieter tun?

Sie müssen stattdessen öffentliche Stationen nutzen – und bezahlen so mehr.

Doch: Viele E-Auto-Besitzerinnen und -Besitzer können ihr Auto zu Hause nicht aufladen . Vermieterinnen und Vermieter sind nicht verpflichtet, eine Installation zu erlauben, auch nicht, wenn sie die Mietenden selber bezahlen. In Deutschland gibt es ein entsprechendes Gesetz. Ein solches wäre auch in der Schweiz dringend notwendig, sagt Sacha Wittmann, Präsident vom Swiss Tesla Owners Club, zu 20 Minuten.

Wer keine private Ladestation hat, bezahlt mehr

Haben E-Auto-Fahrer keine Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz, müssen sie den Strom an deutlich teureren öffentlichen Ladestationen beziehen. Zwar seien die E-Auto-Betriebskosten weiterhin günstiger als beim Verbrenner, aber die Preise für den Strom deutlich gestiegen, so Wittmann.