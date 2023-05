Biel-Benken BL: Darum haben Hunde nichts auf dem Acker verloren

Der Ausflug auf den Acker endete für mindestens zwei Hunde in der Tierklinik. Grund war aber kein Giftköder, wie in sozialen Medien fälschlicherweise verbreitet wurde.

Darum gehts In Biel-Benken erlitten mindestens zwei Hunde Vergiftungen, nachdem sie auf Landwirtschaftsflächen unterwegs gewesen waren.

Auf Facebook wurde danach vor Rattengift gewarnt, das ausgelegt worden sei.

Tatsächlich dürfte es sich um Schneckenkörner gehandelt haben, die auf Gemüsefeldern ausgebracht waren.

Hunde sollten in der Vegetationszeit aus mehreren Gründen nicht auf Kulturland gelassen werden.

Zwei Hunde seien vergiftet worden, einer sei sogar gestorben. Grund: Es sei Rattengift ausgelegt worden im Gebiet Egg in der Baselbieter Gemeinde Biel-Benken. Die Meldung machte ab dem 8. Mai auf der Hunde-App Dogorama und in der Folge auch in Facebook-Gruppen die Runde. Tausende Hundehalterinnen und Hundehalter in der Region Basel wurden dadurch aufgeschreckt. Vorschnell, wie sich herausstellte.

Die Hunde wurden nicht vorsätzlich vergiftet. Sie waren aber wohl auf landwirtschaftlich genutzten Feldern unterwegs, auf denen Schneckenkörner ausgelegt waren. Dies bestätigt auch die Tierklinik Leimental auf Anfrage, bei der ein «vergifteter» Hund in Behandlung war. Ein weiterer soll in Frankreich in Behandlung gelandet sein.

«Unseren Informationen nach handelt es sich um Schneckenkorn, das legitim auf Gemüsefeldern ausgebracht wurde», schreibt Tierärztin Carolin Trittel. Vermutlich sei dies aufgrund der starken Regenfälle weggeschwemmt worden, habe sich mit Matsch gesammelt und sei verklumpt. Die ausgetrockneten Klumpen seien dann wohl für Giftköder gehalten worden, vermutet Trittel. Dem betroffenen Hund gehe es in der Zwischenzeit wieder gut, teilt sie weiter mit.

Die «Klarstellung» der Leimentaler Tierklinik wurde inzwischen auch in der populären Facebook-Gruppe Hundefreunde Baselland & Baselstadt verbreitet. Eine Hundetrainerin machte dort auch darauf aufmerksam, dass Hunde derzeit nichts auf Feldern zu suchen haben. «Grundsätzlich sollten unsere Hunde nichts vom Boden essen», mahnt sie weiter.

Tödliche Gefahr im Hundekot

Landwirte haben ohnehin keine Freude daran, wenn sich Vierbeiner auf ihrem Nutzland austoben und dort Kulturen beschädigen. Während der Vegetationszeit ist dies ohnehin verboten. Hundekot führt immer wieder zu Infektionen mit dem Parasiten Neo-spora caninum bei Rindern. Infolgedessen kam es auch schon wiederholt zu Fehlgeburten. In einem anonymisierten Entscheid verweist der Kanton Zürich auf den Fall eines Zuchtbetriebs, wo der Parasit 2020 zu mehreren Fehlgeburten führte. Eine Zucht werde so verunmöglicht, hielten die Betroffenen in einem Schreiben an den zuständigen Stadtrat fest.

Sie beobachteten immer wieder, wie Hundehalter am Feldrand ein Gespräch hielten, während sich ihre Lieblinge auf dem frisch angesäten Acker austobten. In eingesäten Freiflächen von Weizenfeldern sollte eine Brutstätte für Feldlerchen zur Verfügung gestellt werden. Leider würden ihre Bemühungen zur Förderung der Biodiversität durch frei laufende Hunde zunichtegemacht, heisst es im Schreiben weiter.