Lionel Messi hätte auch nicht gratis für Barcelona spielen dürfen

Doch ist dem wirklich so? Nicht wenige Barça-Fans und Beobachter des Weltfussballs unterstelltem dem Argentinier im Rahmen der gescheiterten Verhandlungen eine gewisse Geldgier. Messi erklärte zwar, dass er bereit gewesen sei, sein Gehalt um bis zu 50 Prozent zu reduzieren, doch viele dachten sich: Wieso verzichtet der Top-Verdiener nicht auf noch mehr Geld und spielt gleich ganz gratis für seinen Herzensclub? Schliesslich hat die Barça-Ikone in seiner langen Karriere wohl bereits mehr verdient, als er es je ausgeben könnte.

Barça auch ohne Messi in finanziellen Nöten

Obwohl es aufgrund der Salary-Cap-Regeln von La Liga und den spanischen Gesetzesbestimmungen unmöglich scheint, dass Messi wider Erwarten doch bei seinem Herzensclub bleibt, gibt Barça den Kampf um den «Zauberfloh» offenbar noch nicht auf. In der Nacht auf Dienstag kursierte in mehreren spanischen Sportmedien plötzlich die Meldung, dass der FC Barcelona dem Argentinier ein neues Angebot unterbreitet haben soll.

Machte PSG den Messi-Deal auf Ibiza klar?

Trotz aller Bemühungen von Barça konnte der Wechsel, des vielleicht besten Fussballers aller Zeiten, zu Paris St.-Germain nicht verhindert werden. Messi flog zwar nicht, wie zunächst erwartet, bereits am Sonntag oder Montag in die französische Hauptstadt, doch via Flugzeugradar wurde ersichtlich, dass sein Privatjet am Montagabend in Richtung Ibiza unterwegs war und später in Richtung Argentinien abhob.