Familienkonflikte: Darum hassen dich deine Schwiegereltern

Grundsätzlich empfiehlt er in solchen Konfliktsituationen, wenn immer möglich, das Gespräch zu suchen. In einem solchen Austausch können dann die Beziehung und die Grenzen definiert werden.

Familien kennen gewisse Muster, Traditionen und Rituale. Wenn diese im Erwachsenenalter in der Beziehung des Sohnes oder der Tochter nicht weitergeführt werden, kann das massive Konflikte hervorrufen, vor allem sobald das Paar eigene Kinder hat. Davon werde ich jährlich an den Festtagen wie Ostern oder Weihnachten Zeuge. Viele wissen nicht, wie man mit den Fragen umgeht «Welche Traditionen führt man in der eigenen Familie fort» oder «Wann besucht wer welche Eltern?» Zudem ist die Beziehung zu den eigenen Eltern in verschiedenen Kulturen anders gewichtet. Auch das kann Spannungen hervorrufen.