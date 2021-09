Chemische Verbindung Schuld? : Darum hassen Kinder Broccoli

Warum mögen Kinder Broccoli nicht? Forschende könnten einen möglichen Zusammenhang mit schwefelhaltigen chemischen Verbindungen gefunden haben.

…Blumenkohl! Doch warum ist das so?

Vor allem verschiedene Kohlsorten kommen bei Kindern nicht gut an.

Broccoli oder Blumenkohl – für viele Kinder sind diese Lebensmittel einfach nur «pfui, bäh». Aber warum? Ein Forschendenteam hat nun untersucht, was beim Essen der Kohlsorten passiert: Im Mund könnten Speichel-Bakterien dabei schwefelhaltige Verbindungen erzeugen, die unangenehm riechen, berichten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im «Journal of Agricultural and Food Chemistry».