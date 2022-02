Kampf um Talente – Darum hast du beim Jobwechsel jetzt mehr Verhandlungsmacht

Die Corona-Massnahmen werden gelockert, die Wirtschaft kann wieder hochfahren. Jetzt suchen Firmen dringend neues Personal. Denn noch nie gab es in den letzten 20 Jahren einen so grossen Fachkräftemangel. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich.

Besonders viele Betriebe, die neue Stellen schaffen wollen, finden sich gemäss Umfrage im verarbeitenden Gewerbe, im Grosshandel und im Baugewerbe, wie es am Donnerstag an einem Medienanlass hiess. Selbst im von der Corona-Krise gebeutelten Gastgewerbe soll es zu mehr Neueinstellungen kommen.

Betriebe jagen sich die Angestellten ab

Zudem könnte es eine Tendenz geben, dass Angestellte die Tieflohnjobs verlassen. «Wer vorher im Gastgewerbe arbeitete und in der Krise in den Verkauf wechselte, hat möglicherweise gesehen, dass es in anderen Branchen attraktivere Arbeitsbedingungen gibt und wird eventuell nicht wieder zurückkehren», sagt Siegenthaler. Er rechnet erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer Entschärfung des Personalmangels.