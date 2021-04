So hat Papierwerbung plötzlich wieder an Stellenwert gewonnen, wie eine Studie des Marktforschungsinstituts Intervista AG im Auftrag der Schweizerischen Post zeigt: Fast die Hälfte der Deutschschweizer gibt an, dass sie Werbesendungen im Briefkasten mehr beachtet. 57 Prozent fühlen sich von dieser Werbeform sogar am ehesten zum Kauf inspiriert.