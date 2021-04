1 / 5 Vancouver an der Westküste Kanadas ist ein beliebtes Ferienziel für Schweizerinnen und Schweizer. Nun hat das BAG Kanada auf die Quarantäne-Liste gesetzt. Pexels/Adi Kavazovic Beim lokalen NHL-Team, den Vancouver Canucks, hatten sich zuletzt über 20 Spieler und Angestellte mit der gefährlichen Virusvariante infiziert. USA TODAY Sports In Brasilien grassiert das Coronavirus derzeit unkontrolliert. Vor Kurzem wurden zum ersten Mal über 4000 Tote an einem Tag gezählt. AFP

Darum gehts Das BAG hat Kanada auf die Quarantäne-Liste gesetzt.

Das Land weist im Moment nach Brasilien die zweitmeisten Ansteckungen mit der gefährlichen Variante P1 auf.

In Kanada ringt man um Massnahmen gegen die Verbreitung.

Kanada ist neu auf der Liste der quarantäne-pflichtigen Länder des BAG. Am frühen Freitagabend publizierte das BAG auf seinem Twitter-Kanal die Nachricht, dass neu auch Reisende aus Kanada nach Ankunft in der Schweiz in Quarantäne müssen. Dabei lässt das Bundesamt den Reisenden nicht viel Zeit. Gültig sind die Änderungen ab 18 Uhr, abgesetzt wurde der Tweet um 17:28 Uhr.

Man wolle damit die brasilianische Mutation eindämmen. «In der Schweiz ist die Variante P1 noch nicht verbreitet. Es wird daher alles unternommen, um die Ausbreitung so weit wie möglich zu verhindern.»

In Kanada bewegen sich die Ansteckungszahlen derzeit auf ähnlichem Niveau wie in der Schweiz. Gemäss dem Datenportal «Our World in Data» liegt der Sieben-Tages-Durchschnitt mit 231 Ansteckungen pro eine Million Einwohner (Schweiz 250). Doch im Land hat die besonders gefährliche Mutante P1 (auch «brasilianische Variante» genannt) offenbar Fuss gefasst. Laut dem Fernsehsender CTV sind zurzeit rund 1900 Fälle einer Ansteckung mit P1 im Land bekannt. Die Sorge vor einer Verbreitung ist so gross, dass einige Experten im Land einen Stopp von Inlandreisen fordern, wie der staatliche Sender CBC berichtet.

Die Virusvariante P1 bereitet Expertinnen und Experten weltweit grosse Sorgen. Die Mutante gilt als ansteckender und gefährlicher als andere Varianten. Ausserdem haben sich bereits mehrere Menschen mit der Variante angesteckt, obwohl sie sich bereits früher mit dem Coronavirus infiziert hatten. Mindestens 25 Länder haben gemäss des «New York Times Coronavirus Variant Tracker» bereits Infizierungen mit der Variante gemeldet. In der Schweiz sind bisher 13 Fälle bekannt. In Brasilien selbst hat die Situation dramatische Dimensionen erreicht: Jeden Tag sterben dort an die 4000 Menschen am Virus.

Ferienort und NHL-Team betroffen

Besonders in Kanadas Westen kommt es zu immer mehr Ansteckungen mit P1. Vor Kurzem mussten die Behörden den Ferienort Whistler im Westen des Landes komplett schliessen, nachdem sich über 200 Menschen dort angesteckt hatten. Ebenfalls hart getroffen wurde das Eishockey-Team Vancouver Canucks, bei dem sich mehrere Spieler und Angestellte mit dem Virus infizierten. Die Provinz British Columbia, in der sich sowohl Whistler als auch Vancouver befinden, gilt als der grösste Ansteckungsherd ausserhalb Brasiliens, wo die Variante erstmals aufgetreten ist.

Die erste Ansteckung mit P1 im Land wurde am 8. Februar in der Provinz Ontario gemeldet, wie die Zeitschrift «Macleans» berichtet. Seither hat sich die Mutation vor allem im Westen des Landes etabliert. Eine mögliche Erklärung für den überraschenden Anstieg der Fälle könnte die Grenze zum südlichen Nachbarn sein. Zwar verlangen die kanadischen Behörden an den internationalen Flughäfen des Landes einen PCR-Test und Einreisende müssen bei positivem Testresultat in Quarantäne in ein Hotel. Dies kann jedoch umgangen werden, indem man über die Landgrenze aus den USA einreist.

