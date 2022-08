Beauty-Kühlschrank: Darum hat deine Creme nichts im Kühlschrank verloren

Zugegeben, in pastelligen Nuancen und im Mini-Format sehen sie schon niedlich aus, die sogenannten Beauty- oder Skincare-Kühlschränke. Und auch der Gedanke erscheint gar nicht so schlecht: Soll etwas besonders lange frisch bleiben, wird es im Kühlschrank aufbewahrt. Das dürfte neben Lebensmitteln also doch auch mit teuren Seren und Cremes klappen, oder?