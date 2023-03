Darum gehört Schokolade gehört nicht in den Kühlschrank

Schokolade im Kühlschrank – lieber nicht

Am schönsten knackt die Schoggi beim Anbeissen, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt. Dieser ist zudem ein dunkler, kühler Ort – also genau richtig? Nein. Im Kühlschrank ist es viel zu kühl, das wirkt sich auf die Beschaffenheit deiner Schokolade aus (dazu unten mehr). Und auch der Geschmack leidet: Die Aromen von Schokolade sind recht komplex, ähnlich wie bei Wein. Sie müssen sich entfalten können und das hängt mit ihrem Aufenthaltsort zusammen.

Der Kühlschrank ist für deine Schokolade zu feucht. Im schlimmsten Fall schmiegen sich hier noch das Stück Käse oder der leicht muffige Salat an deine Tafel und nehmen Einfluss auf ihren Geschmack. Zudem wirkt sich die Temperatur auch auf die Haltbarkeit aus: Bei richtiger Lagerung ist Schokolade länger haltbar – oft sogar länger als das, was das Mindesthaltbarkeitsdatum angibt.

Weisse Stellen bei Schokolade

In der Regel ist eine Tafel Schokolade schön glänzend – es sei denn, sie wurde falsch gelagert. Dann entstehen weisse Stellen, die Schoggi wirkt matt und wie beschlagen und sieht auch nicht mehr so appetitlich aus. Es handelt sich dabei um die Kakaobutter, die ausflockt: Bei zu kalten, sowie bei zu hohen Temperaturen wandern Kakaobutter und Zucker an die Oberfläche und kristallisieren.

Zu warm darf es für deine Schoggi aber eben auch nicht werden. Schmilzt sie, wächst sie später ebenfalls in einer neuen Oberfläche mit körniger Struktur wieder zusammen. Auch das sind instabile Kristallstrukturen: An der Oberfläche der Schoggi lagert sich Kakaobutter ab und sie schmeckt fad.

Richtige Schokoladen-Lagerung

Am besten also, du lagerst deine Schokolade in einem dunklen, eher kühlen Küchenschrank und verpackst sie wieder luftdicht, nachdem du eine neue Tafel angebrochen hast. Schokolade sollte bei trockenen 15 Grad aufbewahrt werden – auch der Keller kann sich anbieten, wenn er nicht feucht ist. Hier ist es kühl, aber nicht zu kalt. Damit Schoggi-Aromen am besten zur Geltung kommen, darf keine zu hohe Luftfeuchtigkeit herrschen – dies ist im Kühlschrank oft der Fall.