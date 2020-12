Der Bundesrat will das Heft wieder selbst in die Hand nehmen. Seinen Stufenplan stellte er am Dienstag den Medien vor.

Die Kantone müssen in einer Blitzumfrage Stellung zum Plan des Bundesrats beziehen, eine Sperrstunde ab 19 Uhr und die 5-Personen-Regel einzuführen. Der Vorentwurf liegt 20 Minuten vor. Dieser zeigt detailliert, welche Corona-Massnahmen die Regierung am kommenden Samstag in Kraft setzen will.