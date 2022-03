Geheimnis gelüftet – Darum hat die Nasa die versiegelte Mondprobe nach 50 Jahren geöffnet

Apollo 17 war der elfte bemannte Flug des Apollo-Programms und der bisher letzte bemannte Flug zum Mond . Die Mission startete am 7. Dezember 1972 um 0.33 Uhr Ortszeit vom Kennedy Space Center in Florida. An Bord waren der Kommandant Eugene Cernan, der Pilot des Apollo-Raumschiffs Ron Evans und der Pilot der Mondlandefähre Harrison «Jack» Schmitt. Die Astronauten hatten bei der Rückkehr auf die Erde auch eine Gesteinsprobe des rund 384’400 Kilometer entfernten Erdtrabanten im Gepäck. Die Probe mit der Nummer 73001 ist jedoch ein halbes Jahrhundert lang versiegelt geblieben. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Probe endlich geöffnet, wie Mashable berichtet. Dabei handelte es sich um eine der letzten ungeöffneten Mondproben.

Die Gase sollen Aufschluss geben

Doch warum hat die Nasa die Probe so lange ungeöffnet aufbewahrt? «Wir haben darauf gewartet, dass die Instrumente besser werden», sagt Ryan Zeigler, Nasa-Kurator für Apollo-Proben, gegenüber Mashable. Hinter der Entscheidung, die seltene Probe zu entsiegeln, steckt jedoch mehr als nur wissenschaftliche Neugier und technologischer Fortschritt. Die Nasa baut derzeit eine neue Trägerrakete und plant, noch in diesem Jahrzehnt zum Mond zurückzukehren, insbesondere zum schattigen Südpol. Alle zwischen 1969 und 1972 gesammelten Mondproben stammen von der Tagseite des Mondes, in der Nähe des Mondäquators.





Noch bevor die Nasa in eine abgelegene südliche Region zurückkehrt, um dort nach interessanten Ressourcen – wie Wasserstoff, Sauerstoff und Eis – zu suchen, möchte die Raumfahrtbehörde wissen, welche Gase aus dem Mond austreten und was genau in dem von den Apollo-Astronauten gesammelten Äquatorgestein enthalten ist. Die Nasa möchte also abschätzen, was sie am Südpol entdecken könnte, und vergleichen, wie unterschiedlich – oder wertvoll – die Ressourcen in dieser neuen Region sind.