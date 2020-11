Weitere Gebäude in der Siedlung wurden auch unterteilt. So mussten zahlreiche Bewohner Adressänderungen vornehmen – ohne zu zügeln.

Eine Anwohnerin stört sich daran. Es scheine, als hätte man die Adressänderung an den Haaren herbeigezogen.

In Aadorf TG wurden einige Gebäude umadressiert. Hier wird nun zwischen Im Hof 3 und Im Hof 3a unterschieden.

In Aadorf TG mussten einige Anwohner die Adresse wechseln, ohne zu zügeln.

Einige Bewohner einer Wohnungssiedlung in Aadorf TG mussten im Sommer dieses Jahres ihre Adresse ändern , ohne dass sie zügel te n. Im August wurde durch die Verwaltung mitgeteilt, dass einige Bewohner der Adresse Im Hof 3 nun auf Im Hof 3 a umsteigen müssen , wie das Portal Hallowil.ch berichtet . Auch die Adressen Im Hof 13 und Im Hof 15 wurden umadressiert. Die meisten Bewohner an de n besagten Adresse n konnten sich mit der Änderung arrangieren . «Das ist nun mal entschieden worden und stört mich nicht», sagt ein Anwohner zu 20 Minuten.

Andere stören sich aber daran. «Ich finde es sehr kurios», sagt eine Anwohnerin. Sie meint weiter, es scheine an den Haaren herbeigezogen, dass die Adressänderung nötig werde. «Diese Häuser stehen seit 36 Jahren. Wieso merkt man das erst jetzt?», fragt sich die Anwohnerin. Es sei ein klassischer Fall von Amtsschimmel. «Vielleicht wurde es den Mitarbeitern der Gemeinde langweilig während der Corona-Zeit . »

Unterschiedliche Häuser – ein einziger Eingang

Doch die Änderung hat nicht direkt mit der Gemeinde zu tun. Der Grund für die Adressänderung liegt bei den Gebäudeversicherungsnummern. «Es handelt sich dabei um eine Berichtigung der Hausnummern», erklärt Matthias Küng (CVP), Gemeindepräsident von Aadorf. Bei der besagten Adresse seien es zwei Gebäude, die einen Hauseingang teilen. «Die Gebäude haben jeweils eine eigene Versicherungsnummer und brauchen deswegen eine eigene Adresse», so Küng. Es bestand auch die Option, die Gebäude zu vereinheitlichen, was der Eigentümer aber nicht wollte.

«Die Änderung war wohl schon lange pendent, ist aber nicht von grosser Dringlichkeit gewesen», sagt Küng weiter. Es gäbe in Aadorf nur wenige Gebäude mit dem gleichen Problem. «Bei modernen Gebäuden passiert es nicht mehr», versichert Küng. Per Gesetz müsse aber die genaue Hausnummer an den Gebäuden sichtbar gemacht werden. Auf die Postzustellung habe es aber keine Auswirkung.