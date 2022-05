Darum hat Drew Barrymore Eukalyptus in der Dusche hängen

In einem Video, in dem Schauspielerin Drew Barrymore den neuen Lidschatten ihrer Kosmetiklinie Flower Beauty zeigt, ist den Userinnen und Usern bei Instagram noch etwas anderes aufgefallen: Im Hintergrund sieht man die Dusche der 47-Jährigen, in der ein Bündel Eukalyptus-Zweige hängt.