SBB: Darum können Bahnhöfe ein Gleis 0 haben

Das Gleis 0 in Aarau hat deshalb diese Nummer erhalten, weil es – es ist anders als die anderen nicht durchgehend – teilweise neben dem Bahnhofsgebäude und damit am selben Perron wie das Gleis 1, einfach weiter vorne angebaut wurde.

Normalerweise folgt die SBB bei der Gleisnummerierung in Bahnhöfen dem Prinzip, dass beim Bahnhofsgebäude mit der Gleisnummer 1 begonnen und dann fortlaufend erhöht wird, wie Mediensprecherin Fabienne Wittwer auf Anfrage von 20 Minuten sagt.

In Aarau existiert das einzige dauerhafte Gleis 0 in der Schweiz.

Bis 2021 gab es auch am Bahnhof Bern-Wankdorf ein Gleis 0. Das wurde dann aber umbenannt und ist jetzt das Gleis 1.

