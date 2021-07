Erkennt deine verletzlichen Seiten - Darum hat es Tiktok drauf, dich reinzuziehen

Warum ist Tiktok so erfolgreich? Ein Rechercheteam des «Wall Streets Journals» ist in einer umfangreichen Recherche dieser Frage nachgegangen, wie der «Tagesanzeiger» berichtet. Sie wollten wissen, wie der Algorithmus der App funktioniert und erstellten dafür 100 automatisiere Nutzerkonten und wiesen diesen Interessen zu. Die Bots agierten nun gleich wie normale Nutzerinnen und Nutzer.

Verhalten wird enttarnt

Ins Tunnelsystem gelockt

36 Minuten und 224 Videos später hat der Algorithmus die «Person» eingekreist. Ab jetzt dreht sich in über 90 Prozent der Inhalte alles um die Themen Melancholie, Traurigkeit oder Depression und die App hat somit den Nutzer quasi am Haken. Denn Ziel ist es, den User ins «Rabbit-Hole», den Kaninchenbau, zu locken. In ein unterirdisches System von einer Vielzahl an Gängen, aus dem es schwer einen Ausweg gibt.