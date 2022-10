Franken als Trumpf: Darum hat Europa Angst vor einer Rezession – und die Schweiz nicht

Effiziente Energienutzung

Inlandkonsum stützt Wirtschaft

Auch Eichler stellt zwar fest, dass die Kaufkraft in der Schweiz gesunken ist – aber eben nicht so stark wie in anderen europäischen Ländern. Die Inflation sei verhältnismässig tief. In einer Krise wie jetzt sei das ein grosser Vorteil, da es den privaten Konsum im Land stütze, sagt der Chefökonom.