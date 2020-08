Kritik am System

Darum hat «Fortnite» Apple den Kampf angesagt

Apple hat das Spiel «Fortnite» aus dem App-Store verbannt. Auf den ersten Blick wirkt das verheerend für das Gaming-Unternehmen. Dahinter steckt aber noch viel mehr – und wurde von Epic Games auf lange Sicht orchestriert.

Auf den ersten Blick sieht es wie ein verheerender Schlag gegen «Fortnite» aus. Schliesslich sind iPhones zwar nicht die grösste Plattform, auf welcher das Game gespielt wird, die App generiert aber dennoch jeden Monat mehrere Millionen Dollar Einnahmen für Epic Games, wie BBC berichtet. Für die Entwickler des Spiels bedeutet dies also einen deutlichen Einbruch an Einnahmen.

Mehrere Hinweise

Ein erster Hinweis darauf ist, dass die Klage, die Epic Games gegen die Sperre von Apple eingereicht hat, beinahe zeitgleich mit der Meldung der Sperre veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um mehrere Dokumente, die laut CNN jeweils 60 Seiten umfassen und bis ins Detail darlegen, weshalb Epic Games mit der Entscheidung von Apple nicht einverstanden ist. Ausserdem hat Epic Games die Anwältin Christine Varney an Bord geholt, die unter der Obama-Administration das Justizdepartement leitete. Es scheint also, als sei Epic Games gut vorbereitet.

Ein zweiter Hinweis darauf, dass es sich um eine im Voraus geplante Strategie handelt, ist ein Video, das Epic Games nur kurz nach der Apple-Sperre veröffentlicht hat. Dieses trägt den Titel «1984», was eine Anspielung auf den gleichnamigen dystopischen Roman von George Orwell ist. Er handelt von einer Gesellschaft, die von ihren Anführern in allen Lebenssituationen kontrolliert und überwacht wird und keinen Widerspruch duldet.

«Diese Macht ist die unsrige und die unsrige allein»

Taktisches Manöver

Zwar werde Epic Games den Einnahmeverlust zu spüren bekommen, das Unternehmen sei aber so oder so unglaublich profitabel und verfüge über die nötigen Mittel, um einen Rechtsstreit gegen Apple aufzugleisen. Die Tatsache, dass Epic Games ihre beinahe 80 Millionen Gamer direkt mit in diesen Streit einbezieht, ist daher deutlich als taktisches Manöver zu verstehen. Denn das Letzte, was Apple derzeit brauchen kann, ist ein weiterer öffentlicher Skandal, nachdem die EU und der US-Kongress bereits jetzt daran sind, Apples Unternehmenspraxis unter die Lupe zu nehmen.