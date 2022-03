Überlastete Spitäler – Darum hat Hongkong derzeit die höchste Corona-Todesrate der Welt

Obwohl sich die Anzahl der Neuansteckungen pro Tag auf einem ähnlich hohen Niveau bewegt wie in der Schweiz, ist die Sterblichkeitsrate so hoch wie nirgends sonst auf der Welt: Während in der vergangenen Woche 90 Personen in der Schweiz wegen Covid-19 ums Leben gekommen sind, verzeichnete Hongkong in der gleichen Zeitspanne über 1900 Todesfälle.