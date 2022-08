Darum haben sich Kim Kardashian und Pete Davidson wirklich getrennt

Nach neun Monaten Beziehung wurde am Freitag die Trennung des Paares bekannt. Der Grund für das Aus sollen unter anderem der grosse Altersunterschied und Kims Ex gewesen sein.

Darum gehts Am Freitag berichteten mehrere US-Medien, dass sich Kim Kardashian und Pete Davidson getrennt hätten.

Jetzt kam heraus: Die 41-Jährige soll diejenige gewesen sein, die den Schlussstrich gezogen hat.

Die Gründe dafür sollen der grosse Altersunterschied zum 28-Jährigen und Kims Ex-Mann Kanye West (45) gewesen sein.

Noch im Juli hatte der US-Komiker erzählt, dass er sich vorstellen könne, mit dem Reality-TV-Star ein gemeinsames Kind zu bekommen. Vergangenen Freitag dann die überraschende Wendung: Kim Kardashian und Pete Davidson haben ihre Beziehung nach neun Monaten beendet. Das bestätigte eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber CNN. «Sie haben sich diese Woche aufgrund der grossen Entfernung und der vielen Termine einvernehmlich getrennt», hiess es. Jetzt kam allerdings heraus, dass die 41-Jährige der treibende Part hinter dem Beziehungsende gewesen ist.

Wie nämlich ein Insider «Page Six» verraten hat, soll sich Kim wegen des grossen Altersunterschiedes für eine Trennung entschieden haben. «Pete ist 28 und Kim ist 41 – sie sind im Moment in sehr unterschiedlichen Phasen», erklärte die anonyme Quelle und fügte an: «Er ist total spontan und impulsiv und möchte, dass sie nach New York fliegt oder wo auch immer er gerade ist. Aber sie hat vier Kinder und sie muss sich auf sie konzentrieren.» Weil die Beauty-Unternehmerin auch neben ihrer Familie alle Hände voll zu tun habe, sei sie «völlig erschöpft von dieser Beziehung» und habe den Schlussstrich gezogen.

Kanye Wests Rolle bei der Trennung

Ein weiterer Faktor soll Kims Ex-Mann Kanye West gewesen sein. Auch wenn sich der 45-Jährige nach seinen öffentlichen Attacken auf Pete aus der Öffentlichkeit fernhielt, habe er privat für Ärger gesorgt: «Wenn Kim mit jemand anderem zusammen ist, kann Kanye den Kindern Probleme bereiten. Er versucht so, sie zu kontrollieren. Er kann nicht anders», so die Quelle zum US-Portal. Kim sei eine «engagierte Mutter» und ihre Kinder würden immer an erster Stelle stehen. «Sie will und braucht Harmonie zu Hause und in ihrem Leben», heisst es.

Pete Davidson war kurz nach Bekanntwerden der Trennung in der Instagram-Story seiner Mutter Amy Davidson zu sehen. Gemeinsam feierten sie den Schulabschluss von seiner Schwester Casey (24). In dem Selfie steht der 28-Jährige neben den beiden Frauen und lächelt glücklich in die Kamera. Anfang letzter Woche wurde der Schauspieler bei den Dreharbeiten für den Film «Wizards!» in Australien noch mit einem T-Shirt mit der Aufschrift «Ich fühle mich wie Schei***» gesichtet.

Gegenseitige Liebesbriefe und Videotelefonie

Kim und Pete trafen sich zum ersten Mal am Set von «Saturday Night Live» und hatten darin sogar eine Szene, in der sie sich vor laufenden Kameras küssten. Bald darauf begannen sich die beiden zu verabreden und es schien in den letzten Monaten immer ernster zu werden. Zwei Tage vor dem vermeintlichen Liebes-Aus berichtete noch eine Quelle gegenüber «Us Weekly», dass «Kim und Pete in ständigem Kontakt stehen» und dass «sie sich gegenseitig Liebesbriefe schicken und videotelefonieren, wenn es die Terminpläne zulassen».

Die Distanz sei für die beiden zwar hart, jedoch auch «aufregend und sie können es kaum erwarten, bis sie sich wieder sehen», teilte der Insider mit. Umso überraschender kam also die Nachricht der Trennung, die bislang weder Kim Kardashian noch Pete Davidson offiziell bestätigt hat.