Kronprinzessin Leonor hat Probleme mit ihren Zähnen

Dem Online-Magazin «Sabre Vivir» hat Dr. Jorge Ferrús nun erklärt, was die Ursache für das ungleichmässig gewachsene Gebiss der Royal ist. «Das Fehlen von Eckzähnen im Gebiss von Prinzessin Leonor ist als Zahnagenesie bekannt, was die fehlende Entwicklung oder das Fehlen eines Zahnes oder mehrerer Zähne beschreibt», so der Arzt. Und fügt an: «Es ist eine Anomalie, die im bleibenden Gebiss oder in den Milchzähnen auftreten kann.» Häufig sei die Ursache erblich bedingt.