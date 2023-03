Darum hat sich Alex Mariah Peter «fett gefressen»

In ihrem Podcast «Yum Yum Hustlers» verriet GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter (25) letztes Jahr, dass sie in kurzer Zeit 40 Kilogramm zugelegt habe.

Vergangenes Jahr überraschte Alex Mariah Peter (25) mit einem neuen Erscheinungsbild. Die «Germany’s Next Topmodel»-Siegerin von 2021 bestätigte in ihrem Podcast «Yum Yum Hustlers», dass sie in nur einem Jahr 40 Kilogramm zugenommen habe. Während ihrer Teilnahme in Heidi Klums Castingshow wog das 1,85-Meter-grosse Model 55 Kilo und präsentierte sich mit einem schlanken, trainierten Körper. Heute seien es 95 Kilo, welche die Waage anzeige. Die Gewichtszunahme störe sie nicht, meinte sie damals.