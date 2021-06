Heuschnupfen – Warum ist die Pollenbelastung im Moment so hoch?

Jede fünfte Person in der Schweiz leidet an einer Pollenallergie . Im Moment trifft es Betroffene besonders schlimm: «Mein Heuschnupfen hat heute ein anderes Level erreicht», schreibt etwa eine Twitter-Userin. Ihr Eindruck täuscht nicht: «Im Moment haben wir verbreitet eine starke bis sehr starke Pollenbelastung», sagt Stefan Scherrer von Meteonews.

Hohe Belastung wegen Sommerwetter

Ein Wetterumschwung ist laut dem Wetter-Experten in den nächsten Tagen nicht in Sicht: «Diese Woche bleibt es hochsommerlich.» Es könne zwar in der zweiten Wochenhälfte vor allem im Jura und in den Alpen einige Gewitter geben, verbreitet nass werde es aber nicht. «Erst nächste Woche könnte es für Allergikerinnen und Allergiker zumindest vorübergehend etwas Entspannung geben.»