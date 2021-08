Bombenanschlag Afghanistan - Darum hatten die Selbstmord-Attentäter das Hotel Baron im Visier

In Kabul sind innert Kürze am Donnerstagnachmittag zwei Bomben hochgegangen.

Eine Bombe detonierte ganz in der Nähe eines Hotels, das als eines der bestgesichertsten in Kabul galt.

In Kabul explodierten am Donnerstag innert Kürze zwei Bomben. Dahinter soll der IS stecken.

Am späten Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit gingen am Flughafen Kabul zwei Bomben hoch. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die erste Bombe am Abbey Gate am Eingang zum Flughafen explodiert. Kurz danach detonierte beim Hotel Baron eine zweite Bombe. Es sollen bei den Anschlägen mindestens 20 Personen getötet und über 50 verletzt worden sein.