Schnapszahl – Darum heiraten diese Paare am 22.2.22

22.2.2022 – für viele Heiratswillige ein Traumdatum, das garantiert niemand mehr vergisst. Der Tag ist auf den Zivilstandsämtern seit Wochen ausgebucht: Sei es in der Stadt Zürich, in Winterthur, im Thurgau, in Bern, Biel oder Thun – die Liste ist lang!

«Die 22 spielt in unserem Leben eine grosse Rolle»

«Ich mache immer Witze, dass wir uns in der Kirche bei einem Gottesdienst kennengelernt haben – aber eigentlich war es via Tinder», erzählt Bastian (26). Er und seine Liebste, Livia (25), sind am 22. September 2019 zusammengekommen und am 22. August 2020 haben sie das Geschlecht ihrer noch ungeborenen Tochter erfahren. «Da war uns sofort klar, dass die 22 in unserem Leben eine grosse Rolle spielt. Deswegen wollten wir auch unbedingt an diesem Datum heiraten und freuen uns sehr, dass das geklappt hat!», so Bastian und ergänzt: «Unsere Tochter ist dann auch am 22. Januar zur Welt gekommen, es passt wirklich alles.»