Ominöse Prophezeiung? : Darum heisst ein Asterix-Schurke von 2017 «Coronavirus»

Im Band «Asterix in Italien» kämpfen die Gallier mit Freund Obelix gegen den Schurken «Coronavirus». Laut dem Autor handelt es sich dabei nicht um eine düstere Prophezeiung, sondern schlicht um Zufall.

So mancher Comicleser hat den «Asterix»-Autor Jean-Yves Ferri im vergangenen Jahr als einen düsteren Propheten wahrgenommen. Grund ist die Covid-19-Pandemie. Ferri hatte nämlich schon 2017 in dem Band «Asterix in Italien» einem Schurken den Namen «Coronavirus» verpasst. «Einige Leute dachten, das sei eine Vorahnung gewesen, dass ich das Coronavirus angeblich habe kommen sehen. Aber es ist absolut nicht so», sagte Ferri der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. «Das Coronavirus ist ja eine Familie von Viren, die es schon vorher gegeben hat. Ich habe einfach aus einer Liste von Viren eines ausgewählt, das sich böse anhört, und es genommen.»