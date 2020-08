Das schweizerische Bildungssystem sieht vor, dass sich viele verschiedene Ausbildungswege miteinander verbinden lassen, womit man die Möglichkeit einer Neuausrichtung fast in jeder Situation nutzen und so die ursprüngliche Berufswahl im Lauf der Zeit anpassen kann.

Doch wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt, um in die Berufsberatung zu gehen? In der Regel kommt man zum ersten Mal in der Schule mit der Beratung in Kontakt. In diesem Alter dienen Berufsberatungstermine allerdings eher der groben Vorsondierung, um einen Überblick über die eigenen Interessen zu gewinnen und eine erste Fahrtrichtung einzuschlagen. Wo man letztlich jedoch landet, ist zum Ende der Schulzeit wohl den wenigsten klar.