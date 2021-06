Neue Regel ab Juli - Darum hörst du bei E-Autos bald Sci-Fi-Klänge

Elektroautos boomen. Ihr Anteil am Gesamtmarkt ist noch einstellig, steigt aber stetig. Laut einer TCS-Umfrage will sich mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer in Zukunft ein E-Auto zulegen . Weil die E-Autos vor allem bei geringem Tempo kaum zu hören sind, könnten sich Strassenanwohner über mehr Ruhe freuen.

AVAS muss laut EU-Verordnung ab 1. Juli 2021 in allen neuen Batterie-Elektroautos, Hybridmodellen oder Wasserstofffahrzeugen (Personenwagen, Kleinbusse, Gesellschaftswagen sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge) enthalten sein. Die Schweiz hat die Verordnung im Rahmen der bilateralen Verträge von der EU übernommen. In den USA gilt seit 2020 ein entsprechendes Gesetz.

USA will mit AVAS 2400 Fussgängerunfälle pro Jahr verhindern

Dem Blinden- und Sehbehindertenverband sind wie auch dem Astra bislang noch keine Unfälle in der Schweiz bekannt, bei denen Passantinnen und Passanten wegen leisen Elektroautos verunfallten. Doch in den USA, wo deutlich mehr E-Wagen auf den Strassen rollen, schätzt die dortige Verkehrsbehörde, dass dank AVAS künftig etwa 2400 Fussgängerunfälle pro Jahr verhindert werden können.

«Auch herkömmliche Autos hört man fast nicht»

Der «Auto-Papst» würde statt eines Soundsystems am Auto eine App am Handy bevorzugen, mit der Sehbeeinträchtigte mit bestimmten Frequenzen auf nahende Gefahren auf der Strasse aufmerksam gemacht werden sollen. Denn in den Städten herrsche ohnehin so viel Lärm, dass man das Piepsen eines Autos nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen könnte.