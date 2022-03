140 Milliarden - Darum hortet Russland tonnenweise Gold – und kann nichts damit anfangen

Warum hat Russland so viel Gold?

Russland hat mit dem Verkauf von Öl und Gas viele Fremdwährungen eingenommen und einen Teil davon in Gold investiert. «Das Land will sich so von der Abhängigkeit des US-Dollars lösen und Distanz zum Westen schaffen», sagt Rolf Biland, Anlagechef des VZ Vermögenszentrums. Gold ist laut Matthias Geissbühler, Anlagechef bei Raiffeisen in Schwellenländern wie Russland als Inflationsschutz beliebt. Denn damit lassen sich die steigenden Preise abfedern.