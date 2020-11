An diesem wunderschönen Fleckchen produzieren die Delevingne-Schwestern ihren Prosecco.

Warum so viele Prominente auf Alkohol setzen, erklärt der Marken-Experte Patrick Puskar.

Sie sind bei weitem nicht die einzigen Celebrities, die sich im Alkoholbusiness versuchen. Wir zeigen dir, wer was vertreibt.

Die Rolling Stones bringen einen Gin auf den Markt, Basketballspieler LeBron James hat in Tequila investiert und Model Cara Delevingne in Prosecco.

In den vergangenen sieben Tagen haben gleich zwei grosse Namen ihre Zusammenarbeit mit einer Alkohol-Brand verkündet: Die britischen Rocker Rolling Stones spannen mit dem britischen Kaufhaus Selfridges zusammen und bringen ihren eigenen «Goldy Gin» heraus. Und Basketballstar LeBron James (35) macht gemeinsame Sache mit dem «Lobos Tequila 1707».

Auch Model Cara Delevingne hat kürzlich den eigenen Sprudelwein auf den Markt gebracht. Zusammen mit ihren zwei Schwestern und einem italienischen Winzer vertreibt die 28-Jährige den veganen Prosecco «Della Vite». Auch Post Malone (25) ist seit 2020 Besitzer eines Alkohol-Brand. Wider Erwarten hat der Rapper keinen Tequila mit Goldstückchen und auch keinen Champagner in Kristallflasche releast. Stattdessen hat er sich den Trauben gewidmet und in den «Maison No. 9»-Rosé investiert.