Perfekter Mord: Darum ist er auch in der Schweiz möglich

Menschen sterben in den unterschiedlichsten Situationen und an den unterschiedlichsten Ursachen. Längst nicht immer ist die Todesursache so klar wie bei einem offensichtlichen Tötungsdelikt wie einem Kopfschuss, einem Verkehrsunfall oder einem Suizid mit Abschiedsbrief. Stirbt jemand, ist eine genau definierte Abfolge von Schritten notwendig. Wir zeigen auf, wo dabei Fehler passieren – und was das für Auswirkungen hat.