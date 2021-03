Der Grund dafür ist die Wiedereröffnung der Kinos in China.

Avengers führte das Ranking lange an, jetzt liegt Avatar wieder vorne.

Wir schreiben das Jahr 2021 und der 2009 lancierte Film «Avatar – Aufbruch nach Pandora» hat gerade Avengers: Endgame als umsatzstärksten Film aller Zeiten abgelöst. Wie ist das möglich? Der Science-Fiction-Film von James Cameron spielte bis jetzt über 2,802 Milliarden US-Dollar ein. 3,5 Millionen Dollar davon seien seit Freitag dazugekommen, schreibt Variety. Der Grund für die Ablösung im Ranking sei, dass in China die Kinos wieder geöffnet sind, in denen es immer noch Vorführungen von Avatar gibt. Das habe auch dazu geführt, dass Filme wie «Detective Chinatown 3» and «Hi, Mom» ebenfalls zu Blockbustern wurden.