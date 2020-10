In Südkorea gehen die Behörden und effizient gegen das Coronavirus vor: Ein Einsatzteam reinigt und desinfiziert eine öffentliche Anlage in Südkorea.

Schnell, präzis und intensiv: So sieht das Contact-Tracing in Südkorea aus. Die zuständige Gesundheitsbehörde beginnt bei einer mit dem Coronavirus infizierter Person zunächst einmal mit dem klassischen Tracing. Es wird nach den letzten Aufenthaltsorten der Person und nach den letzten Kontakten gefragt. Können so nicht alle Daten ermittelt werden, nimmt die Polizei das digitale Tracing auf, wie es in einem Artikel der «NZZ» heisst.