Aktualisiert vor 1h

Darum ist das iPhone SE ein «langweiliges» Meisterstück

So preiswert wie das iPhone SE ist kein anderes Handy von Apple. Für 450 Franken gibt es zwar viel Technik, aber ein altbackenes Design. 20 Minuten hat das SE gegen das fast dreimal teurere iPhone 11 Pro Max antreten lassen.

von Tobias Bolzern

Bei gutem Licht kann das neue iPhone SE locker mit dem … … iPhone 11 Pro Max mithalten. Oder siehst du hier einen grossen Unterschied?

Darum gehts Apple hat im April das iPhone SE (2nd Gen) vorgestellt.

Mit 449 Franken ist es derzeit das günstigste iPhone.

20 Minuten konnte das Handy über längere Zeit testen.

Gegen das viel teurere iPhone 11 Pro schlug es sich wacker.

«Oh, das Ding kostet nur 450 Stutz?», «Ich finde es etwas langweilig», «Hä, das iPhone soll neu sein? Es sieht uralt aus.» Das waren nur einige der Reaktionen aus dem Umfeld des Autors zum iPhone SE. Apple hat das Gerät am 15. April vorgestellt.

In der letzten Aussage steckt viel Wahrheit: Rein äusserlich sieht das iPhone SE aus wie ein iPhone 8. Dieses Modell hat Apple 2017 gezeigt. Beide haben einen Homebutton. Beide haben identische Masse, das gleich grosse Display, ja, die beiden Handys wiegen sogar exakt gleich viel, nämlich 148 Gramm.

Schwarze Ränder

Das SE-Design wirkt im Jahr 2020 wohl auf viele altbacken. Dies vor allem, weil die schwarzen Ränder um das Display so gross sind, als hätte man gerade zwei Nächte nonstop durchgemacht. Andere wiederum können im Design vielleicht ein Faible für Retro-Objekte entdecken. Immerhin: Da Apple jahrelang Zeit hatte, um das Konzept zu perfektionieren, ist die Verarbeitung für den Preis wirklich gut.

Blick ins Gehäuse

Im Inneren des iPhone SE steckt der neuste Prozessor, den Apple zu bieten hat. Der A13-Chip gibt auch im fast dreimal so teuren iPhone 11 Pro Max den Takt an. Das ist aus mehreren Gründen spannend. In unserem Test konnten wir das günstige SE nicht an seine Grenzen bringen. Es hat genug Power für jegliche Anwendungen, ja, es konnte sogar High-End-Android-Geräte schlagen. Andererseits ist es ein Versprechen für die Zukunft. Mit dem SE bietet Apple ein iPhone, das über viele Jahre mit Software-Updates versorgt wird. Dies, sofern Apple sein bisheriges Credo aufrechterhält. So läuft zum Beispiel das neuste mobile Betriebssystem iOS 13 derzeit sogar noch auf iPhones, die 2015 vorgestellt wurden.

Akku: Genügend

Zwar läuft das SE nicht so lange wie ein Duracell-Häschen, die Akkuleistung ist aber sicher für die meisten Nutzer ausreichend. Man kommt damit nämlich auch über lange Tage. Am Abend muss das SE aber dann sicher an eine Steckdose, um geladen zu werden.

SE: Gut geknipst

Was für ein Kameramodul im iPhone SE steckt, will Apple nicht verraten. Die Experten von iFixit.com haben das Gerät jedoch aufgeschraubt. Sie kommen zum Schluss, dass es vermutlich ein iPhone-8-Modul ist. Hier kann das SE jedoch vom A13-Chip profitieren, der die Bilder deutlich verbessert. Das zeigt denn auch ein direkter Vergleich zwischen SE und iPhone 11 Pro Max. Bei guten Lichtverhältnissen kann man keine wirklich grossen Unterschiede zwischen den Fotos erkennen. Im Dunkeln liefert das SE aber deutlich schlechtere Bilder als das teurere iPhone.

Und das Display?

Das Display ist ein Schwachpunkt des SE. Zumindest wenn man schon mal ein teureres Handy mit OLED-Screen in der Hand hatte. Der Screen des SE ist weniger hell als die Bildschirme manch modernen Handys. Das heisst konkret: Es ist schwieriger, bei hellem Sonnenlicht auf dem SE etwas zu lesen. Das Display bekommt von uns die Note genügend.

Das Fazit