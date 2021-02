Damit passe sich das Emoji an die neue Verwendung des Bildchens an, das seit einigen Monaten häufig mit Impfungen in Verbindung gebracht wird.

Denn für iPhone-Nutzer soll in Kürze schon das neue Software-Update für iOS 14.5 bereit stehen. Mit diesem werden eine Reihe neuer Emojis bei Apple eingeführt und ein paar altbekannte neu gestaltet. So zeigt das Spritzen-Emoji künftig eine leere Spritze, aus der keine Flüssigkeit tropft.

Grund dafür ist laut Emojipedia, dass das Spritzen-Emoji bisher vor allem in Zusammenhang mit Blutspenden verwendet wurde. In den letzten Monaten haben sich die Assoziationen zu diesem Bildchen aber verändert und das Emoji wird nun häufiger benutzt, um im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie über Impfungen zu sprechen.

Spritze häufiger verwendet

Tatsächlich habe das Spritzen-Emoji ständig an Beliebtheit gewonnen. In einem Tweet verkündet Emojipedia, dass das Bildchen im Jahr 2019 rund 11 Prozent häufiger in Tweets verwendet worden sei als im Jahr 2018. Und im Jahr 2020 stieg der Gebrauch des Emojis nochmals um 9,3 Prozent an.