Darum ist das Zwerchfell so wichtig für unser Wohlbefinden

An was denkt ihr, wenn ihr das Wort «Diaphragma» lest? Mit ziemlicher Sicherheit an ein Verhütungsmittel, stimmts? In Zukunft werdet ihr vermutlich eine weitere Assoziation im Kopf haben – als Diaphragma wird nämlich auch das Organ bezeichnet, das unsere Atmung steuert und Auswirkungen auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden hat: unser Zwerchfell.